Bilecikli sporcular Türkiye Kick Boks Şampiyonasından 2 madalya ile döndü

–Bilecik’in Pazaryeri Kick Boks takımı, Konya’da yapılan 8 bin sporcunun katıldığı Kick Boks Turnuvasında ikincilik ve üçüncülük elde etti.

Pazaryerin ilçesinde Bilecik ilini temsilen katılan Ömer Faruk Özbay, Tuba Nur Yağcı, Efecan Güçlü, Fatmagül Yağcı, Rana Karaca, Leyla Uğur, Yağmur Güçlü, Azra Ceylan, isimli sporcular katıldı.

Sporculardan Ömer Faruk Özbay 32 kg minik erkekler point fighting kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya, Efecan Güçlü, 84 kg genç erkekler kicklight kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.