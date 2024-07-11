Bilecik'te otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir aracın lastiklerinin kesilerek içindeki teyp ile çantanın çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.

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