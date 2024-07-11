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        Bilecik'te otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 09:08 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:08
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        Bilecik'te otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir aracın lastiklerinin kesilerek içindeki teyp ile çantanın çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

        Motosikletle Tekke Mahallesi'ne gittiği tespit edilen zanlı, polis ekiplerince yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Çalınan malzemeler, ekiplerce sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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