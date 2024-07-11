Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te dronla trafik denetimi yapıldı

        Bilecik'te polis ekiplerince dronla trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:26 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te dronla trafik denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te polis ekiplerince dronla trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dronla trafik denetimi yaptı.

        Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 13 sürücüye toplam 19 bin 578 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
        Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı: Hareketlilik sürüyor!
        Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı: Hareketlilik sürüyor!
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Otomobilinde ölü bulundu
        Otomobilinde ölü bulundu
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Doğuda da batıda da sel var!
        Doğuda da batıda da sel var!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Bilecik Valisi Aygöl, Bozüyük'teki asfaltlama çalışmalarını inceledi
        Bilecik Valisi Aygöl, Bozüyük'teki asfaltlama çalışmalarını inceledi
        Bilecik'te otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı
        Bilecik'te otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı
        Bilecikli sporcular Türkiye Kick Boks Şampiyonasından 2 madalya ile döndü
        Bilecikli sporcular Türkiye Kick Boks Şampiyonasından 2 madalya ile döndü
        Bilecik'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Bilecik'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Filistin Jayyus Belediyesi ile Pazaryeri Belediyesi "Kardeş Belediye Protok...
        Filistin Jayyus Belediyesi ile Pazaryeri Belediyesi "Kardeş Belediye Protok...
        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım kapasitesi yüzde 56 ar...
        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım kapasitesi yüzde 56 ar...