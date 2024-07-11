Bilecik'te dronla trafik denetimi yapıldı
Bilecik'te polis ekiplerince dronla trafik denetimi gerçekleştirildi.
Bilecik'te polis ekiplerince dronla trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dronla trafik denetimi yaptı.
Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 13 sürücüye toplam 19 bin 578 lira idari para cezası uygulandı.
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