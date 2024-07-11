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        Bilecik'te Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ön hazırlıkları konuşuldu

        Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl başkanlığında bu yıl 743'üncüsü düzenlenecek Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ön hazırlık kurultayı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:20 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:20
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        Bilecik'te Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ön hazırlıkları konuşuldu
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        Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl başkanlığında bu yıl 743'üncüsü düzenlenecek Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ön hazırlık kurultayı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi Meclisi'ndeki toplantı, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Yörük Türkmen temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kurultayda, 6-8 Eylül'de düzenlenecek şenliklerin planlamaları yapıldı.

        Toplantı, fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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