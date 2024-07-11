Bilecik'te Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ön hazırlıkları konuşuldu
Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl başkanlığında bu yıl 743'üncüsü düzenlenecek Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ön hazırlık kurultayı yapıldı.
Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl başkanlığında bu yıl 743'üncüsü düzenlenecek Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ön hazırlık kurultayı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi Meclisi'ndeki toplantı, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Yörük Türkmen temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kurultayda, 6-8 Eylül'de düzenlenecek şenliklerin planlamaları yapıldı.
Toplantı, fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.
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