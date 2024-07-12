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        Bilecik'te asayiş

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 13:56 Güncelleme: 12.07.2024 - 13:56
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        Bilecik'te asayiş
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        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İlçe Emniyet Amirliği ekiplerini çalışması kapsamında, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Ruhsatsız tabanca ile fişeklerine el konuldu

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışmalarda, uygulama noktasında durdurulan araçta ruhsatsız tabanca, şarjör ile 6 fişek ele geçirildi.

        Sürücü hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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