Bilecik'te asayiş
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerini çalışması kapsamında, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- Ruhsatsız tabanca ile fişeklerine el konuldu
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmalarda, uygulama noktasında durdurulan araçta ruhsatsız tabanca, şarjör ile 6 fişek ele geçirildi.
Sürücü hakkında işlem başlatıldı.
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