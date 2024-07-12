Bilecik'te yüzme havuzunun klor çukuruna düşen çocuk tedavi altına alındı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediyeye ait yüzme havuzunun klor çukuruna düşen kız çocuğu tedavi altına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediyeye ait yüzme havuzunun klor çukuruna düşen kız çocuğu tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, yüzme kursuna gelen E.Ç. (8), havuzun soyunma odasındaki klor çukuruna düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi tesis personelince yapılan E.Ç, sağlık ekiplerince önce Bozüyük Devlet Hastanesine, ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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