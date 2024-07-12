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        Bilecik'te yüzme havuzunun klor çukuruna düşen çocuk tedavi altına alındı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediyeye ait yüzme havuzunun klor çukuruna düşen kız çocuğu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 18:33 Güncelleme: 12.07.2024 - 18:33
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        Bilecik'te yüzme havuzunun klor çukuruna düşen çocuk tedavi altına alındı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediyeye ait yüzme havuzunun klor çukuruna düşen kız çocuğu tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, yüzme kursuna gelen E.Ç. (8), havuzun soyunma odasındaki klor çukuruna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi tesis personelince yapılan E.Ç, sağlık ekiplerince önce Bozüyük Devlet Hastanesine, ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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