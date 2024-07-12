Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, karton ambalajların temizlenmesi ve tırın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin S'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.