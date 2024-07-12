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        Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te devrilen karton ambalaj yüklü tırın sürücüsü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 21:00 Güncelleme: 12.07.2024 - 21:00
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        Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Bilecik'te devrilen karton ambalaj yüklü tırın sürücüsü tedavi altına alındı.

        Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Eskişehir yönünde seyreden Şahin S. idaresindeki 26 PA 197 plakalı tır, Küplü köyü civarında bariyerlere çarparak devrildi.

        Kazanın etkisiyle tırda yüklü karton ambalajlar yola savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin S'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, karton ambalajların temizlenmesi ve tırın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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