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        Bilecik'te 8 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'te 8 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 15:18 Güncelleme: 13.07.2024 - 15:18
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        Bilecik'te 8 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Bilecik'te 8 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kapsamında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "kasten yaralama" suçlarından toplam 8 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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