Bilecik'te 8 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kapsamında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "kasten yaralama" suçlarından toplam 8 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

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