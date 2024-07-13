Bilecik'te 8 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Bilecik'te 8 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bilecik'te 8 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kapsamında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "kasten yaralama" suçlarından toplam 8 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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