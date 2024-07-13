AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eldemir, mesajında, 15 Temmuz 2016 günü, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişiminde Türkiye'nin demokratik düzeni ile milli iradesinin hedef alındığını hatırlattı.

Darbecilerin yurdun çeşitli noktalarındaki stratejik kurumları ele geçirerek kendi yönetimlerini kurmayı amaçladıklarını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları meydanlara davet etmesiyle darbe girişimine büyük bir direniş gösterildiğini belirten Eldemir, şunları kaydetti:

"Türk milletinin her kesiminden insanın bir araya gelerek ortak amaç uğruna gösterdiği kararlılık ve cesaret, darbecilerin planlarını boşa çıkarmıştır. TBMM'nin bombalanmasına, Boğaziçi Köprüsü'nde sivillerin üzerine ateş açılmasına ve pek çok can kaybına rağmen halk geri adım atmamış ve demokrasiyi savunmak için canlarını ortaya koymuştur."

Eldemir, 15 Temmuz'un yalnızca darbe girişiminin püskürtülmesini değil, aynı zamanda Türkiye'nin demokrasiye bağlılığını ve milli birlik ruhunu da simgelediğini aktardı.