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        Vosvos tutkunları Bilecik'te buluştu

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı, Türkiye'nin dört bir yanında gelen "Vosvos" tutkunlarını ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 17:56 Güncelleme: 13.07.2024 - 17:56
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        Vosvos tutkunları Bilecik'te buluştu
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı, Türkiye'nin dört bir yanında gelen "Vosvos" tutkunlarını ağırlıyor.

        İlçe merkezinde konvoy oluşturan Vosvos tutkunları, daha sonra 3 gün boyunca kamp yapacakları Küçükelmalı Tabiat Parkı'na geçti.

        Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, etkinlik alanını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birçok ilinden gelen misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Bilecik'in harika bir doğasının olduğunu anlatan Tekin, etkinliğin gelecek yıllarda da düzenlenmesini arzu ettiklerini kaydetti.

        Eskişehir Eskivos Kulübünden Serkan Ürencik de etkinliğe Türkiye'nin her bölgesinden katılım sağlandığını belirterek şunları kaydetti:

        "Vosvosçu dostlarımızla 3 gün boyunca çocuklara yönelik etkinlikler, çeşitli yarışmalar aktiviteler yapacağız. Akşamları canlı müzik ve sinema gösterimi var. Amacımız Türkiye'nin dört bir yanındaki Vosvos tutkunlarıyla bir arada hoşça vakit geçirmek. Uzun zamandır kulüp arkadaşlarımızla harcadığımız emeğin artık meyvelerini toplama zamanı. İlk gün aileleriyle birlikte yaklaşık 350 kişi Pazaryeri ilçesine geldi. 2 gün içerisinde birçok şehirden daha Vosvos tutkunları gelecek. Bizlere burada her türlü kolaylığı sağlayan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e teşekkür ediyoruz."

        Bursa'dan katılan Kadri Yılmaz da Türkiye çapındaki bütün etkinliklere katılmaya gayret gösterdiğini anlattı.

        Etkinlik kapsamında çeşitli aktivitelerin yanı sıra yöresel ürünler de sergilenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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