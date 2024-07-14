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        Bilecik'te esrar ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde esrar bulunan şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 10:05 Güncelleme: 14.07.2024 - 10:05
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        Bilecik'te esrar ele geçirildi
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde esrar bulunan şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda, bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 1,26 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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