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        Bilecik'te atıl tarlalara 3 yıl önce dikilen yaban mersini meyvelerini vermeye başladı

        İBRAHİM ÖZTOSUN - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 3 sene önce atıl topraklara dikilen yaban mersini bu yıl meyvelerini vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 12:52 Güncelleme: 14.07.2024 - 12:52
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        Bilecik'te atıl tarlalara 3 yıl önce dikilen yaban mersini meyvelerini vermeye başladı
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        İBRAHİM ÖZTOSUN - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 3 sene önce atıl topraklara dikilen yaban mersini bu yıl meyvelerini vermeye başladı.

        Tarım ve Orman Bakanlığının 3 yıl önce yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirdiği "Maviyemiş Üretimini Yaygınlaştırma" projesi kapsamında, ilçedeki 50 dönüm atıl tarlaya 15 bin yaban mersini fidesi dikildi.

        Bölgede yaygın üretilen şerbetçiotuna alternatif oluşturması amacıyla yetiştirilmeye başlanan yaban mersininin ekili alanı bu yıl itibarıyla 100 dönüme ulaştı.

        Kasım 2021'de dikilen fidanların bu yıl ilk kez meyve vermeye başladığı bölgede fiyatlar ve rekolte üreticiyi mutlu ediyor.

        Yaban mersini, toplanıp Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir tesiste paketlendikten sonra İstanbul, Samsun, Eskişehir, Trabzon ve Bursa'daki çeşitli zincir marketlerde satışa sunuluyor.

        - "Üreticilerimizin yüzü gülecektir"

        Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, "maviyemiş" olarak da bilinen yaban mersini üretimine, ilçeye yeni tarım ürünleri kazandırmak amacıyla başladıklarını söyledi.

        Bu kapsamda 3 sene önce Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle bölgede deneme dikimi yaptıklarını anımsatan Tekin, şöyle konuştu:

        "Bugün ise yaban mersinini toplamaya başladık. Ekimini yaptığımız bu alan, 1000 rakımlı bir yer. Aynı zamanda toprağının pH derecesi de bu bitkiye çok uygun. Rakımı dolayısıyla meyvenin antioksidan özelliği çok fazla. Bakanlığımızın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün, Kaymakamlığımızın ve Belediye olarak bizim çiftçilerimize desteğimiz sürecek. Bu sayede üreticilerimizin yüzü gülecektir inşallah."

        - Düzenli bakımda dönüme 3 tona kadar ürün verebiliyor

        İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da yaban mersininin ilçede şerbetçiotuna alternatif oluşturduğunu ifade etti.

        Yüksek verim için toprağın pH derecesinin 5'in altında olması gerektiğini, bölgedeki toprak yapısının buna uygun olduğunu aktaran Yoldaş, "Çiftçilerimizin yüzü güldü. İlerleyen yıllarda fideler büyüdükçe, düzenli bakımı da yapılırsa dönümden 1,5 ila 3 ton arası ürün alınabilir. Bu da çiftçimize büyük kazanç demektir." diye konuştu.

        Üreticilerden Melike Hediye Korkmaz ise 3 sene önce arazilerinin 16 dönümüne yaban mersini diktiklerini, daha sonra bu alanı 22 dönüme çıkardıklarını dile getirdi.

        Düzenli bakım ve budamayla güzel verim elde ettiklerini belirten Korkmaz, misafirlerinin ürünün tadını beğendiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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