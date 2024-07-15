Osmaneli'de 15 Temmuz şehitleri anma töreni düzenlendi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehir mezarlığındaki şehitlikte tören düzenlendi.

Şehitlikteki törene Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Güzel, İlçe Emniyet Müdürü vekili Emniyet Amiri Selçuk Karataş, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Osmaneli İlçe Müftülüğü bünyesinde görevli imamların Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Recep Işıldar tarafından dua edildi.

Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar, Fatih Camine geçerek burada şehitler için okunan hatim duası yapıldı.

Camide imam hatipler tarafından okunan Mevlid-i Şerifler ve ilahilerin ardından tüm şehitler için hep birlikte dualar edildi.

Osmaneli Belediyesi tarafından öğle namazı çıkışında vatandaşlara helva ikramlar yapıldı.

Osmaneli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle belediye binası önünde saat 21.00’da çeşitli etkinlikler düzenlenecek