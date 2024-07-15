Pazaryeri'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Tüm şehitler için Yüzbaşı Mahallesi Merkez camiinde öğle namazı öncesi düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

–Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.