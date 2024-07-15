Bilecik'te fuhuş operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Operasyonda yabancı uyruklu 2 kadının da kurtarıldığı, birine uyuşturucu suçundan işlem yapılan bu kadınların sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

Evde yapılan aramada, 12 sentetik ecza, fişek ile çeşitli materyaller ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir adrese fuhuş operasyonu düzenledi.

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