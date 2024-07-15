Bilecik'te elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara müdahalesi sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayı gören vatandaşlar 112 acil servis ve polis ekiplerine haber verirken ilk müdahaleyi çevredeki hemşire olan çevredeki vatandaş yaptı.

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