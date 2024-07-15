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        Bilecik'te elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 15:50 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:50
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        Bilecik'te elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı
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        Bilecik'te elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Paşa yolu sokak üzerinde 5 katlı binanın 2. katında evden eve nakliyat yapan nakliyat firmasına ait aracın yük taşıma bölümü elektrik tellerine değdi.

        Elektrik tellerinden akıma kapılan aracın taşıma bölümü aracın alt tarafında bulunan yabancı uyruklu Abdol Goddus Arab (22) ile Kheir Mohammad Tajik (21) aracı kontrol etme bölümünde elektrik akımına kapıldı.

        Olayı gören vatandaşlar 112 acil servis ve polis ekiplerine haber verirken ilk müdahaleyi çevredeki hemşire olan çevredeki vatandaş yaptı.

        Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara müdahalesi sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yeri inceleme ekipleri soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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