Bilecik'te sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan zanlı hakkında işlem yapıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan zanlı hakkında işlem yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı.
Çalışmalarda, bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 6,32 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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