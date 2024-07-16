Bilecik'te 221 araç sürücüsü denetlendi
Bilecik'te, trafik ekiplerince denetlenen 221 araç sürücüsünün 82'sine idari para cezası uygulandı.
Bilecik'te, trafik ekiplerince denetlenen 221 araç sürücüsünün 82'sine idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetleme gerçekleştirdi.
221 aracın kontrol edildiği çalışmalarda, kuralları uymadığı tespit edilen 82 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 122 bin 284 lira idari para cezası uygulandı.
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