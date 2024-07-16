Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Ümit T. idaresindeki 16 ATY 442 plakalı motosiklet, Ahmet Bey Sokağa dönüş yapmak isteyen Sinan K. yönetimindeki 26 AY 607 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Ümit T. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.