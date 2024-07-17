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        Bilecik'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Bilecik'te devrilen otomobilde yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:34 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:34
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        Bilecik'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Bilecik'te devrilen otomobilde yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Bilecik-Bozüyük kara yolunun Eskişehir yönünde seyreden F.D. (38) idaresindeki 34 DEL 283 plakalı otomobil, Akasyaaltı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü F.D'nin yanı sıra araçtaki H.D. (32) ve M.T.D. (8) ile Z.D. (10) ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Olay nedeniyle yolda bir süre kontrollü sağlanan trafik, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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