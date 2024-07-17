Bilecik'te 169 araç denetlendi
Bilecik'te, trafik ekiplerince denetlenen 169 araç sürücüsünün 78'ine işlem yapıldı.
Bilecik'te, trafik ekiplerince denetlenen 169 araç sürücüsünün 78'ine işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezindeki çalışmaları kapsamında, 169 araç denetlendi.
Kurallara uymadığı tespit edilen 78 sürücüye çeşitli maddelerden 85 bin 258 lira ceza uygulandı.
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