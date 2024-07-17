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        Bilecik'te 169 araç denetlendi

        Bilecik'te, trafik ekiplerince denetlenen 169 araç sürücüsünün 78'ine işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 16:28 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:28
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        Bilecik'te 169 araç denetlendi
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        Bilecik'te, trafik ekiplerince denetlenen 169 araç sürücüsünün 78'ine işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezindeki çalışmaları kapsamında, 169 araç denetlendi.

        Kurallara uymadığı tespit edilen 78 sürücüye çeşitli maddelerden 85 bin 258 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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