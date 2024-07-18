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        Bilecik'te iki traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 00:01 Güncelleme: 18.07.2024 - 00:03
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        Bilecik'te iki traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Emin Karyel (69) idaresindeki 11 AN 461 plakalı traktör, Pazaryeri-İnegöl karayolunun 4. kilometresinde dönüş yapmak isterken arkadan gelen Ömer Ç'nin (40) kullandığı 11 EE 068 plakalı traktörün arkasındaki demirlere çarpıp şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Karyel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Karyel'in cenazesi, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Diğer sürücü Ömer Ç. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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