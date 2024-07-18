Bilecik'te televizyon hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir elektronik tamirat dükkanının önünden televizyon çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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