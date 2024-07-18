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        Bilecik'te televizyon hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

        Bilecik'te, bir iş yerinin önündeki televizyonu çaldığı öne sürülen zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 09:28 Güncelleme: 18.07.2024 - 09:28
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        Bilecik'te televizyon hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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        Bilecik'te, bir iş yerinin önündeki televizyonu çaldığı öne sürülen zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir elektronik tamirat dükkanının önünden televizyon çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Gözaltına alınan 18 yaşından küçük zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Çalınan televizyon ise ekiplerce sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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