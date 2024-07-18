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        Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'te, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:35 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:35
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        Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı
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        Bilecik'te, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, "pek az sayıda mermi bulundurma veya taşıma" suçundan 1 ay 7 gün ve "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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