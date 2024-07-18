Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı
Bilecik'te, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bilecik'te, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı.
Bu kapsamda, "pek az sayıda mermi bulundurma veya taşıma" suçundan 1 ay 7 gün ve "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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