Bilecik'te otomobilde 794 sikke ele geçirildi
Bilecik'te bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 794 sikke ele geçirildi.
Bilecik'te bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 794 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
Ekiplerce bir otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 794 sikke ile 3 obje bulundu.
Araçtaki 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.