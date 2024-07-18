Bilecik'te otomobilde 794 sikke ele geçirildi

Ekiplerce bir otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 794 sikke ile 3 obje bulundu.

Bilecik'te bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 794 sikke ele geçirildi.

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