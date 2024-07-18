Bilecik'te dronla trafik denetimi yapıldı
Bilecik'te, dronla gerçekleştirilen trafik denetiminde 12 araç sürücüsüne işlem yapıldı.
Bilecik'te, dronla gerçekleştirilen trafik denetiminde 12 araç sürücüsüne işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dronla denetim yaptı.
Kuralara uymadığı tespit edilen 12 sürücüye, çeşitli maddelerden 18 bin 72 lira ceza uygulandı.
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