Bilecik Valisi Şefik Aygöl Medetli köyünü ziyaret etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl beraberindeki heyet ile birlikte Osmaneli İlçesine bağlı Medetli Köyü’nü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi.

Köy kantarında karpuz ve kavun üreticileri ile bir araya gelen Vali Aygöl vatandaşlarla sohbet ederek, köy halkının istek ve taleplerini dinledi.

Vali Aygöl, ziyaret sonunda vatandaşlarla bir araya gelmenin ve onların taleplerini dinlemenin kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Köylerin kalkınması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek misafirperverlikleri için Medetli köy halkına teşekkür etti.