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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl Medetli köyünü ziyaret etti

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl beraberindeki heyet ile birlikte Osmaneli İlçesine bağlı Medetli Köyü'nü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:50 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:50
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl Medetli köyünü ziyaret etti
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl beraberindeki heyet ile birlikte Osmaneli İlçesine bağlı Medetli Köyü’nü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi.

        Köy kantarında karpuz ve kavun üreticileri ile bir araya gelen Vali Aygöl vatandaşlarla sohbet ederek, köy halkının istek ve taleplerini dinledi.

        Vali Aygöl, ziyaret sonunda vatandaşlarla bir araya gelmenin ve onların taleplerini dinlemenin kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı.

        Köylerin kalkınması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek misafirperverlikleri için Medetli köy halkına teşekkür etti.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Güzel, İl Tarım Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Genel Meclis üyeleri Şaban Güdem, Orhan Uğur ve kurum amirleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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