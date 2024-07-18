Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 17:38 Güncelleme: 18.07.2024 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Aktaş köyü Eski Aktaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile Gölpazarı Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekipler, alevleri 28 personel, 7 arazöz, 2 tanker ve helikopterle kontrol altına almaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        İzmir'de korku dolu anlar!
        İzmir'de korku dolu anlar!
        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Solun başka işi gücü yok mu
        Solun başka işi gücü yok mu
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        von der Leyen yeniden AB Komisyonu lideri
        von der Leyen yeniden AB Komisyonu lideri
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından ziyarete açılıyor
        Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından ziyarete açılıyor
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Joao Felix iddiası!
        Joao Felix iddiası!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor

        Benzer Haberler

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl Medetli köyünü ziyaret etti
        Bilecik Valisi Şefik Aygöl Medetli köyünü ziyaret etti
        Bilecik'te dronla trafik denetimi yapıldı
        Bilecik'te dronla trafik denetimi yapıldı
        Bilecik'te otomobilde 794 sikke ele geçirildi
        Bilecik'te otomobilde 794 sikke ele geçirildi
        Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı
        Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı
        Bilecik'te televizyon hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        Bilecik'te televizyon hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        Bilecik'te iki traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Bilecik'te iki traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü