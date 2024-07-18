Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Aktaş köyü Eski Aktaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile Gölpazarı Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, alevleri 28 personel, 7 arazöz, 2 tanker ve helikopterle kontrol altına almaya çalışıyor.
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