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        Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü

        Bilecik'in merkez ilçesine bağlı Bayırköy beldesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 08:38 Güncelleme: 19.07.2024 - 08:38
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        Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü
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        Bilecik'in merkez ilçesine bağlı Bayırköy beldesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü.

        Bayırköy Paşalar mevkisinde dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Osmaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile Osmaneli, Bayırköy ve Vezirhan belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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