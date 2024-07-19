Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Bilecik-Sakarya kara yolunun Sakarya yönünde seyreden M.Ü. (31) idaresindeki buğday yüklü tır, İçmeler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten alt yola devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücü M.Ü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazada etrafa saçılan buğday nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, tırın yoldan kaldırılması ve buğdayların temizlenmesiyle normale döndü.
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