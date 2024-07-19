Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kazada etrafa saçılan buğday nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, tırın yoldan kaldırılması ve buğdayların temizlenmesiyle normale döndü.

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