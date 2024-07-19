Bilecik'te tarlada çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki tarlada çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Esenköy yakınlarındaki tarım arazisinde anız yakılması nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü.
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