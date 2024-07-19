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        Bilecik'te tarlada çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki tarlada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:18 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:23
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        Bilecik'te tarlada çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki tarlada çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Esenköy yakınlarındaki tarım arazisinde anız yakılması nedeniyle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Alevler, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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