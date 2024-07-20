Bilecik'te otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
H.K. idaresindeki 34 FPK 734 plakalı otomobil, Demirköy köyünden Bilecik-Eskişehir kara yoluna çıkarken Recep A. idaresindeki 34 FPE 139 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada, otomobildeki yolculardan biri yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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