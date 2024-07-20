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        Bilecik'te otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 11:13 Güncelleme: 20.07.2024 - 11:15
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        Bilecik'te otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        H.K. idaresindeki 34 FPK 734 plakalı otomobil, Demirköy köyünden Bilecik-Eskişehir kara yoluna çıkarken Recep A. idaresindeki 34 FPE 139 plakalı tır ile çarpıştı.

        Kazada, otomobildeki yolculardan biri yaralandı.

        Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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