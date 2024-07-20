Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te 23 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde 23 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 15:51 Güncelleme: 20.07.2024 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te 23 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde 23 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, "hırsızlık", "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ile "tehdit" suçlarından toplam 23 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Acı haber
        Acı haber
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı!
        Kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı!
        Hurda yığınına döndü! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Hurda yığınına döndü! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        Annesi 89 yaşındaydı... 3 ay önce ölü bulundu! Katili en yakını çıktı!
        Annesi 89 yaşındaydı... 3 ay önce ölü bulundu! Katili en yakını çıktı!
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Neden depresyonda bazıları yerken diğerleri hiç yemez?
        Neden depresyonda bazıları yerken diğerleri hiç yemez?
        Dilekçe tarihine nasıl karar verilmeli?
        Dilekçe tarihine nasıl karar verilmeli?

        Benzer Haberler

        Bilecik'te otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te tarlada çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te tarlada çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü
        Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor