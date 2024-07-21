Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bilecik'in merkeze bağlı Kuyubaşı köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Bilecik'in merkeze bağlı Kuyubaşı köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Köy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alevler, 48 personel, 9 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 2 helikopterin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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