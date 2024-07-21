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        Bilecik'te 195 araç sürücüsü denetlendi

        Bilecik'te, trafik ekiplerince denetlenen 195 araç sürücüsünün 40'ına işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 16:34 Güncelleme: 21.07.2024 - 16:34
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        Bilecik'te 195 araç sürücüsü denetlendi
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        Bilecik'te, trafik ekiplerince denetlenen 195 araç sürücüsünün 40'ına işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezindeki çalışmaları kapsamında, 195 araç sürücüsü denetlendi.

        Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 40 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 58 bin 637 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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