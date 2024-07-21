Bilecik'te 195 araç sürücüsü denetlendi
Bilecik'te, trafik ekiplerince denetlenen 195 araç sürücüsünün 40'ına işlem yapıldı.
Bilecik'te, trafik ekiplerince denetlenen 195 araç sürücüsünün 40'ına işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezindeki çalışmaları kapsamında, 195 araç sürücüsü denetlendi.
Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 40 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 58 bin 637 lira ceza uygulandı.
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