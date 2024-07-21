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        Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 21:20 Güncelleme: 21.07.2024 - 21:20
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        Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

        İlçenin Sakarya sınırına yakın Yumrukaya mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile Osmaneli Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangın 15 personel, 3 arazöz ile bir itfaiye aracının müdahalesiyle söndürüldü.

        Yaklaşık 2 dönüm alanın etkilendiği, soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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