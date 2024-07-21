Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.
İlçenin Sakarya sınırına yakın Yumrukaya mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile Osmaneli Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın 15 personel, 3 arazöz ile bir itfaiye aracının müdahalesiyle söndürüldü.
Yaklaşık 2 dönüm alanın etkilendiği, soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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