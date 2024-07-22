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        Bilecik Pazaryeri'nde Geleneksel 19. Sarıdayı Pilav Günü Etkinliği

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19. Geleneksel Sarıdayı birlik beraberlik ve Pilav Günü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 09:16 Güncelleme: 22.07.2024 - 09:16
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        Bilecik Pazaryeri'nde Geleneksel 19. Sarıdayı Pilav Günü Etkinliği
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19. Geleneksel Sarıdayı birlik beraberlik ve Pilav Günü etkinliği düzenlendi.

        İlçeye bağlı Sarıdayı köyünde düzenlenen program, köy mezarlığında topluca dua edilmesi ve mevlit okutulmasıyla başladı.

        Dua ve mevlidin ardından katılımcılar öğle namazının ardından etkinliğin yapılacağı alana kadar yürüdü.

        Yürüyüş sonunda yemek ikramının ardından konuşma yapan Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, "19. Su tertip edilen bu programa emeği geçen başta muhtarımız olmak üzere bu meydanı dolduran tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu meydandan şöyle bir duamız olsun, Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin ve uzun yıllar bu etkinliklerin devam etmesi dileği ile hepinizi saygıyla selamlıyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğe çok büyük katkılar sağladığını ifade etti.

        Kaymakam Ahmet Tayyib Kahraman, "Dünyada vefa kaybolurken Sarıdayı köyümüz en güzel vefa örneği gösteren bir köyümüz. Bu etkinliği düzenleyen başta muhtarımız olmak üzere tüm hemşerilerime teşekkür ediyor birlik ve beraberliğiniz daim olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

        Köy muhtarı Hasan Başol da geleneği gelecek nesillere aktarmak için mücadele ettiklerini vurguladı.

        Mehter gösterileri ile devam eden etkinliğe, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Bilecik Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Mecit Kuruoğlu, Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, Bozüyük Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Emniyet Amiri Emrah Turan, Bozüyük Orman Müdürü, Engin Çakşır ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlikte 3 bin 500 kişilik yemek ikramı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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