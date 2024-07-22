Bilecik'te 80 araç sürücüsüne işlem yapıldı
Bilecik'te, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 80 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Bilecik'te, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 80 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 234 aracı denetledi.
Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 80 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 96 bin 111 lira ceza uygulandı.
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