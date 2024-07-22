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        Bilecik'te 80 araç sürücüsüne işlem yapıldı

        Bilecik'te, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 80 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 14:25 Güncelleme: 22.07.2024 - 14:25
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        Bilecik'te 80 araç sürücüsüne işlem yapıldı
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        Bilecik'te, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 80 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 234 aracı denetledi.

        Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 80 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 96 bin 111 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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