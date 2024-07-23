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        Bilecik'te uyuşturucu ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:00 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:00
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        Bilecik'te uyuşturucu ele geçirildi
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı hakkında işlem yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları kapsamında, bir şüphelinin üzerinde bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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