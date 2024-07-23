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        Bilecik'te arazi yangınında 30 dekar alan yandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan arazi yangınında 30 dekar alan yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:43 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:44
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        Bilecik'te arazi yangınında 30 dekar alan yandı
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çıkan arazi yangınında 30 dekar alan yandı.

        Alınan bilgiye göre, Pazaryeri ilçesi Burçalık köyü yakınında başlayan arazi yangını ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 4 orman ve bir belediye tankerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

        Dumandan etkilenen bir vatandaş 112 acil ambulansı ile Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Jandarma yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.

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