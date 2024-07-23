Tarım ve Orman Bakanlığından Bilecik'e destek
Bilecik'e, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Proje Yatırımları kapsamında 2024 yılında 105 milyon 641 bin lira yatırım yapılacağı bildirildi.
Bilecik'e, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Proje Yatırımları kapsamında 2024 yılında 105 milyon 641 bin lira yatırım yapılacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte Bakanlığın Kırsal Kalkınma Proje Yatırımları çerçevesinde bu sene küçükbaş ağılı, broiler kapasite artışı, soğuk hava deposu, GES yatırımları, makine ekipman alımı, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı, yüksek plastik tünel ile damla sulama sisteminin yer aldığı 33 projenin hayata geçirileceği belirtildi.
Açıklamada, projelerin toplam maliyetinin 105 milyon 641 bin 339 lira olduğu duyuruldu.
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