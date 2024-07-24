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        Bilecik Belediyeler Birliğinden entegre katı atık tesisine ziyaret

        Bilecik Belediyeler Birliğine üye belediye başkanları, merkeze bağlı Kızıldamlar köyündeki entegre katı atık tesisine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:22 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:22
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        Bilecik Belediyeler Birliğinden entegre katı atık tesisine ziyaret
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        Bilecik Belediyeler Birliğine üye belediye başkanları, merkeze bağlı Kızıldamlar köyündeki entegre katı atık tesisine ziyarette bulundu.

        Pazaryeri Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Pazaryeri Belediye Başkanı da olan Birlik Başkanı Zekiye Tekin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette başkanlar, tesisteki çalışmaları inceledi.

        Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Başkan Zekiye Tekin, birlik olarak temiz bir Bilecik için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

        Özveriyle çalıştıklarını aktaran Tekin, çabalarından dolayı tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.

        Ziyarette, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, Vezirhan belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ile İl Genel Meclisi üyeleri de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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