Bursa'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Yaralı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalendin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Bozüyük kara yolu Akasya Altı mevkisinde seyir halindeki Mehmet Ali Kuptan, 45 AOZ 203 plakalı motosikleti sürücüsü Bilecik Şehir Mezarlığı girişi karşısında virajı alamayıp refüje çıkarak yön işaret levhasına çarptı.

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