Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bursa'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:53 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Bilecik-Bozüyük kara yolu Akasya Altı mevkisinde seyir halindeki Mehmet Ali Kuptan, 45 AOZ 203 plakalı motosikleti sürücüsü Bilecik Şehir Mezarlığı girişi karşısında virajı alamayıp refüje çıkarak yön işaret levhasına çarptı.

        Ardından duramayan motosiklet, yine refüjdeki ağaca çarparak, durabildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalendin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Kazancı açıklandı
        Kazancı açıklandı
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
        Eleme sihirbazı!
        Eleme sihirbazı!
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        AYM'den flaş imar affı kararı
        AYM'den flaş imar affı kararı
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun

        Benzer Haberler

        Bilecik Belediyeler Birliğinden entegre katı atık tesisine ziyaret
        Bilecik Belediyeler Birliğinden entegre katı atık tesisine ziyaret
        Tarım ve Orman Bakanlığından Bilecik'e destek
        Tarım ve Orman Bakanlığından Bilecik'e destek
        Bilecik'te arazi yangınında 30 dekar alan yandı
        Bilecik'te arazi yangınında 30 dekar alan yandı
        Bilecik'te uyuşturucu ele geçirildi
        Bilecik'te uyuşturucu ele geçirildi
        Bilecik'te bir araya gelen grup unutulmaya yüz tutan meşk geleneğini canlan...
        Bilecik'te bir araya gelen grup unutulmaya yüz tutan meşk geleneğini canlan...
        Bilecik'te 80 araç sürücüsüne işlem yapıldı
        Bilecik'te 80 araç sürücüsüne işlem yapıldı