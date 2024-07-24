Bilecik'te uyuşturucu ele geçirildi

Zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şehirlerarası otobüs ile yolculuk yapan bir şüphelinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi.

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