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        Bilecik'te uyuşturucu ele geçirildi

        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 14:25 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:25
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        Bilecik'te uyuşturucu ele geçirildi
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        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şehirlerarası otobüs ile yolculuk yapan bir şüphelinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi.

        Zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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