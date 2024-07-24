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        Bilecik'te Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Bilecik'te arazide Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 14:50 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:50
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        Bilecik'te Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Bilecik'te arazide Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sorumluluk bölgesinde yaptıkları çalışmalarda, araziye ekilmiş 49 kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Kenevirler, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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