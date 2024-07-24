Bilecik Valisi Şefik Aygöl şeftali hasadına katıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl Osmaneli'nin Çerkeşli köyünde çiftçilerle birlikte şeftali hasadı yaptı.

Aygöl "Çerkeşli köyümüzde bugün şeftali haşatına başladık. Köyümüzde yıllık 20 dekar alanda şeftali üretimi yapılıyor. Bu sene üretimimiz 41bin ton şeftali hasatımız olacak. Kırkbirkere maşallah diyelim o zaman. Bu önemli üretimin önemli bölümü ihracatı olarak ürünlerimiz yurtdışına gidiyor. Diğer bölümü de yurt içinde satışlarımızı yapıyoruz. Ayrıca köyümüzde 5 bin tonluk soğuk hava depoları bulunmakta satışı yapılamayan şeftalilerde bu depolarda muhafaza ederek ileriki ayarlarda tekrar satışa sunuyoruz. Ben bereketli bir yıl olmasını diliyorum.” dedi.