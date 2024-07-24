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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl şeftali hasadına katıldı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl Osmaneli'nin Çerkeşli köyünde çiftçilerle birlikte şeftali hasadı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 16:44 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:44
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl şeftali hasadına katıldı
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl Osmaneli'nin Çerkeşli köyünde çiftçilerle birlikte şeftali hasadı yaptı.

        Aygöl "Çerkeşli köyümüzde bugün şeftali haşatına başladık. Köyümüzde yıllık 20 dekar alanda şeftali üretimi yapılıyor. Bu sene üretimimiz 41bin ton şeftali hasatımız olacak. Kırkbirkere maşallah diyelim o zaman. Bu önemli üretimin önemli bölümü ihracatı olarak ürünlerimiz yurtdışına gidiyor. Diğer bölümü de yurt içinde satışlarımızı yapıyoruz. Ayrıca köyümüzde 5 bin tonluk soğuk hava depoları bulunmakta satışı yapılamayan şeftalilerde bu depolarda muhafaza ederek ileriki ayarlarda tekrar satışa sunuyoruz. Ben bereketli bir yıl olmasını diliyorum.” dedi.

        Şeftali tarlasındaki ürünü alan tüccar Recep Alkış "Çerkeşli köyünde yetişen şeftali aromasıyla, tadıyla Bursa şeftalisini aratmıyor. Biz de buralardan aldığımız ürünleri Rusya, Almanya, Hollanda ve Kıbrıs’a ihracatını yapıyoruz. Dört, beş ülkeye gönderiyoruz." dedi.

        Çerkeşli Köyünde gerçekleştirilen şeftali hasadına Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ve çiftçiler katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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