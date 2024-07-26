BŞEÜ ile SGK İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü arasında "Emekliler Yılı" iş birliği protokolü imzalandı.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Emekliler yılı" olarak ilan ettiği hatırlatıldı.

İmzalanan protokolle, hayat boyu öğrenme ve sürekli eğitim merkezlerinde emeklilere yönelik programların oluşturularak katılımının teşvik edilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emeklilere hitap edebilecek uzaktan eğitim programları oluşturularak, programla ilgili içerikleri sağlanacak. Fakültelerin ilgili bölümleri ile bitki bakımı, arıcılık, mantarcılık gibi konularda seminerler düzenlenerek, ücretsiz fide ve tohum dağıtılacak. Fotoğrafçılık, aşçılık, pastacılık gibi alanlarda emeklilere yönelik kurslar ve atölyeler açılacak. Emeklilere yönelik tiyatro gösterisi, müzik dinletisi gibi etkinlikler düzenlenecek. Emeklilerin, sanat atölyelerinde ebru, kil, resim, sanat gruplarında da koro, müzik topluluklarına katılımları sağlanacak. Emeklilere yönelik manevi destek uygulamaları ile dijital okur yazarlık eğitimleri verilecek."