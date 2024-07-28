Bilecik'te otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Gülümbe istikametine seyir halindeki Sefa U. idaresindeki 11 ABM 750 plakalı motosiklet, Bilecik istikametinden Pelitözü istikametine gitmekte olan Emre Ö. idaresindeki 11 EA 465 plakalı otomobile Organize kavşağında arkadan çarptı.

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