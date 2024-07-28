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        Bilecik'te otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 09:10 Güncelleme: 28.07.2024 - 09:10
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        Bilecik'te otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Gülümbe istikametine seyir halindeki Sefa U. idaresindeki 11 ABM 750 plakalı motosiklet, Bilecik istikametinden Pelitözü istikametine gitmekte olan Emre Ö. idaresindeki 11 EA 465 plakalı otomobile Organize kavşağında arkadan çarptı.

        Meydana gelen trafik kazasıda motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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