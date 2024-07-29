Bilecik'te arazi yangını söndürüldü

Jandarma, yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.

Yangın, ekiplerin 3 arazöz, ilk müdahale aracı ve 3 itfaiye müdahalesi sonucu çevredeki evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Saraycık köyü mevkisinde arazi yangını ihbarı üzerine olay yerine orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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