Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te arazi yangını söndürüldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 12:54 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te arazi yangını söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alındı.

        Saraycık köyü mevkisinde arazi yangını ihbarı üzerine olay yerine orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin 3 arazöz, ilk müdahale aracı ve 3 itfaiye müdahalesi sonucu çevredeki evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Jandarma, yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk!
        Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk!
        Cinsel istismarda babaya takipsizlik kararı: Görgü tanığı yok
        Cinsel istismarda babaya takipsizlik kararı: Görgü tanığı yok
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Arda Güler, 'Behzat Ç.'de rol almış
        Arda Güler, 'Behzat Ç.'de rol almış
        Astım hastalarına "eyyam-ı bahur" uyarısı
        Astım hastalarına "eyyam-ı bahur" uyarısı
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarmaya tazminat kararı
        Performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarmaya tazminat kararı
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Maliye lüks araçların izini sürüyor
        Maliye lüks araçların izini sürüyor
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik

        Benzer Haberler

        Pazaryeri Dereköy 4. Birlik Beraberlik Yaz Şenliği yapıldı
        Pazaryeri Dereköy 4. Birlik Beraberlik Yaz Şenliği yapıldı
        Bilecik'te otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te yanan otomobilde ceset bulundu
        Bilecik'te yanan otomobilde ceset bulundu
        BŞEÜ ile SGK İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
        BŞEÜ ile SGK İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Bilecik Valisi Aygöl, YKS ve LGS'de dereceye girenlere başarı belgesi verdi
        Bilecik Valisi Aygöl, YKS ve LGS'de dereceye girenlere başarı belgesi verdi