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        Bilecik'te 52 araç sürücüsüne işlem yapıldı

        Bilecik'te, trafik ekiplerince dronla yapılan denetimlerde 168 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 12:59 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:59
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        Bilecik'te 52 araç sürücüsüne işlem yapıldı
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        Bilecik'te, trafik ekiplerince dronla yapılan denetimlerde 168 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde hatalı parklanma, hız kurallarına uymamak, yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak, yüksek sesle müzik yayını yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve tehlikeli şerit değiştirmek ile kırmızı ışıkta geçmek gibi bir çok trafik uygulamasında 189 aracı denetledi.

        Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 52 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 77 bin 804 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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